Vinicius Jr, futbolista del Real Madrid y de la selección brasileña, ha planteado que España pierda el Mundial 2030 si "no evoluciona la situación del racismo". "Si en 2030 las cosas no evolucionan creo que hay que cambiar de lugar el mundial", dijo en una entrevista a la 'CNN'.

Y José Luis Martínez- Almeida, alcalde de Madrid, le ha respondido de manera contundente en la mañana de este miércoles: "Espero que rectifique inmediatamente".

"Somos conscientes todos de que hay episodios racistas en la sociedad y de que tenemos que trabajar duro para acabar con ellos. Es injusto con España y con Madrid decir que somos una sociedad racista", dice el alcalde de la capital.

"Le pido que rectifique. Ser extraordinario jugador de fútbol no quiere decir que no pueda meter la pata y esta vez ha metido la pata. Vinicius tiene a la inmensa mayoría de la sociedad española a su lado para combatir el racismo, pero no estamos a su lado cuando nos llama racistas. Porque no lo puedo aceptar. No lo puedo aceptar. Debería poner en valor es que vive en una de las ciudad más abiertas y acogedoras del mundo. Aquí a nadie se le excluye. Que él tenga que haber soportado determinados episodios lamentables no justifica que tache prácticamente a toda la sociedad española de racista y que diga que el Mundial 2030 no se tiene que celebrar", se extiende el alcalde de Madrid

Y sentencia: "Tiene que rectificar, pedir disculpas. Saber que cuando haya un episodio racista nos va a tener a todos a su lado, pero no nos va a tener a todos a su lado cuando diga que somos racistas. Porque eso no es cierto. Cuando uno se equivoca tiene que rectificar".