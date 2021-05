Crece la polémica por la comida organizada por Leo Messi en su domicilio este lunes tras vencer al Valencia en Mestalla el domingo pasado.

La presencia de toda la plantilla y sus mujeres, amén de algunos integrantes de cuerpo técnico y directiva, quebranta las normativas de sanidad impuestas por LaLiga y por la Generalitat, que prohíben reuniones de más de seis personas no convivientes.

En 'El Chiringuito' se debatió acerca de la coyuntura, mostrándose Alfredo Duro especialmente contundente.

"Estoy convencido de que el protocolo de LaLiga no permite lo que ha ocurrido en casa de Messi", explicó Paco García Caridad, a lo que el tertuliano quiso replicarle diciendo que se trataba de un tema de ley, no de LaLiga.

"Yo en el Día de la madre no fui a comer con ella porque mis hermanas fueron. Si hay policías en la puerta de la casa de mi madre, no tienen por qué saber que yo soy hijo de esa señora", señaló Duro.

"La ley dice lo que dice. Son ciudadanos que están alterando el cumplimiento de la ley y de la norma. Si yo no me puedo reunir con más de seis personas, ellos tampoco. No es un entrenamiento o un acto del club, están en la calle sometidos a las mismas leyes que tú y que yo", explicó.

"Para que la ley sea justa debemos entender que todos nos sometemos a la misma. Si yo la cumplo y tú no, yo no creo en la ley", añadió.

"Es una reunión privada de gente que ha decidido estar por encima de la ley que el resto sí cumplimos", zanjó Alfredo Duro.