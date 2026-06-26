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Triplete contra Noruega

Dembélé se inscribe a la fiesta goleadora del Mundial

El galo, con un triplete, lidera a Francia contra Noruega. Tres goles entre el minuto siete y el 32 de la primera parte.

Ousmane Dembélé Ousmane DembéléGetty

Este Haaland contra Mbappé, Noruega contra Francia, acabó siendo un Ousmane Dembélé contra nadie. Porque el delantero noruego no asomó en el once inicial y porque el Balón de Oro fue el que lideró a Francia. Se apuntó a la fiesta goleadora que se está viendo en este Mundial plagado de estrellas (4-1 ganó Francia).

Tres goles hizo el delantero del Paris Saint-Germain. Todos ellos en el acto inicial. Su primera gran actuación en la Copa del Mundo.

A Noruega le convenció su clasificación y no fue a por la primera plaza del Grupo I. El seleccionador no alineó ni a Erling Haaland ni a Martin Odegaard, sus dos estrellas. Un chasco teniendo en cuenta el duelo de jugadorazos del que se habló en la previa del encuentro.

Jorgen Larsen erró un penalti con 3-1 y acabó con cualquier opción de remontada de Noruega. Los vikingos son segundos y avanzan a las eliminatorias.

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