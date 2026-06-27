España evita al primer 'coco': horario, rival y dónde ver en TV los dieciseisavos de final del Mundial

'La Roja' comenzará la andadura de las eliminatorias en unos pocos días después de haber sellado su clasificación la madrugada de este sábado ante Uruguay.

España ya busca rival para los diecisesavos de final. Será la primera vez en la historia que se juegue esta ronda en una Copa del Mundo. Era una de las novedades que pretendía implementar este nuevo formato de Mundial con más selecciones. Una ronda del K.O más.

La selección de Luis de la Fuente selló su pase a las elimunatorias tras ganar a Uruguay la madrugada de este sábado. Fue un partido muy duro en el que los charrúas dejaron acciones más agresivas de lo normal.

Más allá de eso, Baena fue el encargado de firmar el tanto ganador de España, y el único del partido. El jugador del Atlético de Madrid se generó el espacio para disparar dentro del área y recibió, de manera sorprendente, la ayuda de Muslera, guardameta uruguayo, que protagonizó una cantanda terrible.

Los siete puntos que ha conseguido España en esta fase de grupos les vale para clasificarse como primera de grupo. Eso implica evitar a Argentina, vigente campeona, en el primer encuentro de eliminatorias.

Horario y dónde ver en TV

Será precisamente la segunda clasificada del grupo de 'la Albiceleste' quien se enfrentará en dieciseisavos de final a España el próximo jueves a las 21:00h. Austria y Argelia son las candidatas a verse las caras con el comibinado nacional.

Todo en un encuentro crucial que se podrá ver en directo a través de Televisión Española (RTVE) y de la plataforma 'Dazn', bien por medio de su propia aplicación o por medio de la de 'Movistar+'.