Lo contó Edu Aguirre en exclusiva en 'El Chiringuito': Fayza Lamari, madre y representante de Kylian Mbappé,tiene la llave para que el delantero salga de París rumbo Madrid.

Tal y como explicó, ha mantenido contacto permanente con el conjunto blanco desde que se anunciase la renovación de galo el pasado verano y ella es la encargada de negociar con el PSG el precio de salida de su hijo.

Pues bien, en 'RMC', Yvan Le Mée, agente del madridista Ferland Mendy entre otros, ha cargado contra Lamari por su "capacidad de actuación" y ausencia de "códigos".

"No es su trabajo, ella no tiene la capacidad de actuar. Yo quería montar un restaurante pero no sé cocinar, así que no lo hice. Por un momento, solo tienes que estar en la realidad y hacer lo que sabes hacer", ha señalado.

"Para hacer las gestiones para su hijo y otros jugadores, debería tener una licencia", ha añadido.

De hecho, el representante cree que de haber tenido otro agente, Mbappé ya sería jugador blanco desde hace "dos años".

"Estoy convencido de que si él (Kylian Mbappé) hubiera tenido un agente en el momento de las negociaciones con el Real Madrid hace dos años, se habría ido al Real Madrid", ha explicado.

"Cuando no tienes los códigos, cuando no tienes los usos y costumbres, cuando hablas con el dirigente de un club histórico como si estuvieras hablando con alguien que conoces desde hace mucho tiempo, a lo mejor no funciona. Quizá no sepas cómo manejar la situación para llegar hasta allí. Sigue en París y obviamente no parece contento de estar allí", ha zanjado.