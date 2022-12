Karim Benzema se perdió el Mundial de Qatar por una lesión en el cuádriceps a pocos días de comenzar el torneo. Sin embargo, no se trataba de algo grave y Didier Deschamps no llamó a nadie en su lugar, por lo que el francés podría haberse reincorporado a la concentración una vez recuperado.

Sin embargo, Deschamps descartó su vuelta y ahora el agente del delantero del Real Madrid, Karim Djaziri, ha sacado a la luz las pruebas de su lesión, en las que según él, Benzema podría haber jugado ya recuperado desde los octavos de final.

Señala al seleccionador francés por su decisión de no contar con Karim: "Eso lo puse ahí, pero antes consulté a tres especialistas que me confirman el diagnóstico de que Benzema podría haber estado en forma desde los octavos de final para, por lo menos, estar en el banquillo ¿Por qué le pediste que se fuera tan rápido?"

Cuando Francia se clasificó a la final contra Argentina, la preguntaron en rueda de prensa a Deschamps si Benzema jugaría la final, a lo que el técnico respondió: "Siguiente pregunta". Estas declaraciones dieron a entender que algo había pasado entre el jugador y el entrenador.

Benzema se lesionó el 19 de noviembre y el 4 de diciembre Francia jugó contra Polonia los octavos de final. El francés podría haber estado, pero tras la negativa de Deschamps, el jugador se tomó vacaciones.

Poco después de las declaraciones de su agente, Benzema publicó en redes un 'selfie' con un mensaje que muchos han interpretado como un mensaje a Deschamps: "¡Porque una vez que lo miras, lo sabes!"

La situación era tal que un día después de la final del Mundial de Qatar, Karim Benzema anunció que se retiraba de la selección francesa, poniendo fin así a su aventura en el fútbol de selecciones.

Cause once you look at it , you know ! pic.twitter.com/5o9rYDqNin