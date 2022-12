Karim Benzema no jugará más con la selección francesa. Después de un Mundial de Qatar en el que no participó por lesión y al que no regresó aunque ya se había recuperado, ahora ha anunciado su adiós con un mensaje en sus redes sociales.

"¡Hice el esfuerzo y los errores necesarios para estar donde estoy hoy y estoy orgulloso de ello! He escrito mi historia y la nuestra se acaba", ha escrito el delantero del Real Madrid.

Son 97 partidos los que ha disputado Benzema con Francia, anotando un total de 37 goles. En 2021 fue campeón de la Nation League derrotando a España en la final. Su único título con la selección de su país.

Benzema no ha participado en el subcampeonato de su país en el Mundial. Cayó lesionado antes de comenzar y abandonó la concentración. A pesar de recuperarse, no regresó. Didier Deschamps no quiso ni oír hablar de su regreso en una respuesta en rueda de prensa que fue muy comentada.

A sus 35 años Benzema deja la selección de Francia. Desde hace días ya trabaja al 100% con el Real Madrid y estará para el regreso de LaLiga en la jornada que se dispute el fin de semana de Nochevieja.