Ya se sabe cuál será el equipo que se enfrente a Argentina este domingo en la final del Mundial de Qatar. La Francia de Didier Deschamps se impuso por 2-0 a Marruecos, logrando así clasificarse para la final de las dos últimas ediciones de la Copa del Mundo.

Aunque suene surrealista, ese partido lo podría jugar Karim Benzema. El delantero del Real Madrid se tuvo que retirar de la concentración días antes de comenzar la cita mundialista por una lesión en el cuádriceps.

Deschamps no llamó a nadie para sustituirle y el jugador sigue apareciendo en las listas que la Federación Francesa de Fútbol tiene que entregar a la FIFA. Es por ello que el jugador podría ser campeón del mundo aún sin haber jugado ni un solo minuto e incluso podría volver con sus compañeros.

Sin embargo, cuando al seleccionador francés le preguntaron por esto en la rueda de prensa después de la semifinal en el estadio Al Bayt, no pudo ser más claro: "Prefiero pasar a la siguiente pregunta". Es llamativo que Deschamps ni si quiera responda a la pregunta, ya fuera la respuesta un 'si' o un 'no'. O puede que la cuestión le pareciera absurda.

En principio no debería existir una mala relación entre el entrenador y el jugador, pero algo podría haber cambiado desde que en la previa del partido de fase de grupos frente a Túnez, el técnico descarto su vuelta a pesar de estar recuperado. "No es algo que esté en mi cabeza", dijo.

Didier Deschamps says he "prefers not to answer" a question about a report that Karim #Benzema is rejoining the France squad ahead of the final.

🤐#FIFAWorldCup pic.twitter.com/HqIbJSh3Gw