Benzema es la máxima expresión de arte, y durante 14 años el Real Madrid ha tenido la suerte de poder contar con uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol. Desde que Karim llegó en 2009 ha dejado momentos inolvidables, y en la mañana de este miércoles ha expresado su emoción con un discurso emotivo.

"Es difícil hablar con tantas emociones, pero quería darle las gracias al Real Madrid y a mis compañeros. Fue un camino bueno en mi vida. He tenido la suerte de cumplir mi sueño de niño", dijo en primer lugar.

"Nunca voy a olvidar al Real Madrid. Es imposible, es el mejor club de la historia. Pero creo que hoy es el momento de irme y de conocer otra historia", añadió el galo demostrando su 'corazón blanco'.

"Uno, dos y tres ¡hala Madrid!"

Tuvo unas palabras conmovedoras hacia Florentino Pérez "Cuando te vi dije "es el hombre que ha traído a Ronaldo y a Zidane". "Es increíble...", agradeció. Esa apuesta del presidente acudiendo a la mismísima casa del joven Karim fue el primer encuentro de una historia de amor que conmovió al madridismo.

"Hoy es el momento de irme y de ver otra historia. Lo más importante para mí es que todo lo que he ganado lo he disfrutado como un niño. Como dije en mi presentación 'uno, dos y tres ¡hala Madrid!", ha añadido.

Agradecimiento a Ancelotti y a ala afición

"Gracias también a Ancelotti, que me dio su confianza desde el inicio. He aprendido mucho contigo. Es un día un poquito triste porque voy a dejar mi club. Firmé por el Madrid y quería retirarme aquí, pero no ha sido así. Siempre voy a ser del Madrid. Gracias también a la afición por darme esa fuerza siempre. Gracias a todos, de verdad", concluyó.

De esta forma, el balón de oro se ganó la última ovación en el día de su despedida. Karim Benzema ya es una leyenda del Real Madrid, el espejo de los niños y el genial recuerdo de los que pudimos disfrutar de su fútbol.