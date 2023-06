"Juego para la gente que sabe de fútbol": esta puede ser, casi con toda seguridad, la cita más célebre de Karim Benzema y la frase que mejor le define.

Un futbolista diferencial y generacional, un '10' con el '9' a la espalda, un híbrido entre un mediapunta y un delantero... una leyenda del Real Madrid que en la mañana de este martes se ha despedido de la que ha sido su casa en los últimos 14 años.

Benzema deja tras de sí 354 goles, decenas de instantáneas para el recuerdo (la del Vicente Calderón es historia del fútbol) y una vitrina de 25 títulos que cualquier jugador soñaría con tan solo el 10% de su capacidad.

En su adiós a la 'casa blanca', la emoción en el ambiente era palpable. Arropado de compañeros como Courtois, Nacho, Modric y Lucas Vázquez, el acto ha arrancado con un erizante vídeo que ha dado paso a la intervención de Florentino Pérez.

"Hoy es un día muy difícil para mí, en el que me vienen a la memoria recuerdos y emociones vividas en los últimos 14 años", ha arrancado el presidente del Real Madrid para elogiar a "uno de los mejores de todos los tiempos".

Florentino, rindiéndose ante este genio que durante años fue incomprendido, se ha desecho en halagos hacia el francés, ese futbolista que juega "para los que saben de fútbol".

"Te hemos visto hacer cosas increíbles con nuestro escudo en todos los lugares del mundo. Llegaste muy joven y te has convertido en un símbolo y en una de nuestras grandes leyendas. Con tu forma de entender el fútbol, tus goles... Has conseguido emocionarnos. Has sido y eres un futbolista diferente. Algunos tardaron en entenderte...", ha expresado.

Benzema, con "el derecho a elegir tu destino", deja un hueco difícil de suplir: "Pasas a la historia del Madrid como uno de los grandes mitos. Lo has conseguido todo, pero también nos quedamos con el cómo. Nadie ha ganado más que tu en el Real Madrid".

"Como dije en mi presentación: 'uno, dos y tres ¡Hala Madrid!"

Karim, conteniendo la emoción con la frialdad con la que jugaba a mil revoluciones en su mente, se ha despedido con la misma frase con la que se presentó.

"Es difícil hablar con tantas emociones, pero quería darle las gracias al Real Madrid y a mis compañeros. Fue un camino bueno en mi vida. He tenido la suerte de cumplir mi sueño de niño", ha arrancado el galo.

Antes de zanjar, no ha querido perder la oportunidad de mostrar su respeto y agradecimiento a Florentino Pérez y a Carlo Ancelotti.

"He tenido la suerte de cumplir el sueño de niño gracias al presi. Cuando te vi dije 'es el hombre que ha traído a Ronaldo y a Zidane'. Es increíble", ha expresado ante la mirada vidriosa del presidente.

A Carlo, su entrenador, le ha agradecido la "confianza": "He aprendido mucho contigo".

"Firmé por el Madrid y quería retirarme aquí, pero no ha sido así. Siempre voy a ser del Madrid. Gracias también a la afición por darme esa fuerza siempre. Gracias a todos, de verdad", ha zanjado el Balón de Oro.