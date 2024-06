Conor McGregor ha vuelto a ser noticia, aunque no por su papel en la UFC. El irlandés, envuelto en polémicas sobre su supuesto regreso en el hipotético enfrentamiento ante Michael Chandler el próximo 29 de junio, parece centrarse ahora más en la Eurocopa que en cualquier otra cosa.

Y es que 'The Notorious' ha publicado un tweet en el que muestra una apuesta bastante esperanzadora para los intereses españoles. El luchador de la UFC confía plenamente en la victoria de España en esta Eurocopa 2024, o, al menos, eso parece en su mensaje: "Vamos España. ¡Negocio fácil para los 'Spaniards' ganando la Euro el día de mi cumpleaños! ¡Un buen trato para 'The Mac'!".

El irlandés ha realizado una apuesta millonaria con la que podría multiplicar por once su dinero de concretarse la victoria de la Selección en este Campeonato. McGregor ha apostado la friolera de 83.500 dólares por el triunfo de 'La Roja', pudiendo hacerse con 1.002.000 dólares de confirmarse.

Lo cierto es que el luchador parece no seguir muy de cerca la última hora de la Selección de Luis de la Fuente, pues, en el mismo tweet, el irlandés mencionó a Sergio Ramos, con quien ya ha interactuado en redes en otras ocasiones. Sin embargo, lo que parece que Conor no conoce es el hecho de que el camero lleva sin jugar con España desde 2021, además de no estar convocado para la Euro2024.