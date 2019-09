A buen seguro no pensaron que un danza hecha para intimidar al rival sería vista como es vista a día de hoy. Pero un partido de Nueva Zelanda si nuna haka no sería un partido... y menos en rugby. Las 'All Blacks' ya han realizado su primer baile en el Mundial de Rugby, y de nuevo la palabra 'espectacular' se queda corta.

Fue ante Sudáfrica, y mientras los rivales esperaban abrazados a que comenzara el partido los neozelandeses comenzaron su ritual. Organizados, con una cara de evidente concentración, comenzaron a gritar y a efectuar los pasos de una danza ritual conocida ya en el mundo entero.

Primer HAKA de esta Rugby World Cup 2019! Un momento que recorre el mundo cada vez que se realiza. ¡El camino por la tercer copa consecutiva comienza hoy! ¿Lo lograrán? pic.twitter.com/oeCRy69bFX — Rugby World Cup ES (@rugbyworldcupes) September 21, 2019

El partido terminó con triunfo de Nueva Zelanda por 23-13 ante los sudafricanos. Final feliz tras un comienzo espectacular con un baile que sin duda debe ser imponente de ver en directo. Ya de por sí lo es con tan solo verlo en vídeo.