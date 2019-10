Janez Brajkovic está de vuelta. El ciclista, una de las grandes promesas europeas de este deporte, regresa a la acción tras diez meses de sanción por dopaje en el Tour de Croacia y antes ha querido mostrar el estado de su pierna. Es, cuanto menos, impactante.

Normal, lo que se dice normal, lo cierto es que no es. Tremendamente musculada, su pierna izquierda estaba recién salida de un entrenamiento para la que será su vuelta a la competición.

[[LINK:EXTERNO|||https://www.instagram.com/p/B2_qixBFg_Z/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading|||It's only about not fucking it up now 💯]]