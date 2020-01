El mundo del baloncesto dice 'adiós' de forma inesperada y dolorosa a una de sus grandes leyendas. Kobe Bryant ha muerto a los 41 años en un accidente de helicóptero, según ha informado el portal 'TMZ'. Las redes se han llenado de mensajes de dolor y ánimo para los familiares tras la confirmación de la noticia.

Kobe Bryant no sólo pasó a la historia por ser uno de los mejores jugadores de baloncesto (ha ganado cuatro anillos de campeón de la NBA). También, ha sido reconocido por su labor humanitaria y social, hasta el punto de hacerse viral por bajarse del coche en pleno accidente de tráfico en California para ayudar en lo posible a los afectados.

Bryant tuvo su momento de fama en el mundo del cine tras ganar el Oscar a Mejor Corto de Animación por 'Dear Basketball', un corto que realizó junto a Glen Keane y con la música de John Williams a modo de carta de despedida al baloncesto. Pero Bryant también se ha dado a conocer en muchas ocasiones por sus reflexiones motivacionales. Aquí te dejamos algunas de ellas:

-Haré lo que haga falta para ganar partidos, ya sea sentarme en un banco agitando una toalla, dar agua a un compañero o lanzar el tiro ganador.

-Lo importante es que tus compañeros sepan que estas tirando por ellos y que quieres que ellos sean exitosos.

-Los deportes son un gran maestro. Pienso en todo lo que me han enseñado: amistad, humildad, cómo resolver diferencias.

-Tengo dudas sobre mí mismo. Tengo inseguridades. Tengo miedo del fracaso. Tengo noches en los que en la cancha estoy como "me duele la espalda", "me duelen los tobillos", "solo quiero descansar". Todos tenemos dudas de nosotros mismo. No lo niegas, pero no capitulas ante ello. Lo abrazas.

-¿Puedo saltar sobre dos o tres tíos como solía hacer? No. ¿Soy tan rápido como solía ser? No, pero todavía tengo los fundamentos y la inteligencia. Como un niño creciendo, nunca me salté pasos. Siempre trabajé en los fundamentos porque sé que la forma atlética es fugaz.

-Estoy buscando la perfección.

-Lo que la gente ve en la cancha es otra parte de mí, no soy yo.

-La cosa más importante es intentar inspirar a la gente, para que puedan ser grandes en lo que quieran hacer.

-No quiero ser el siguiente Michael Jordan, solo quiero ser Kobe Bryant.