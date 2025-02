La leyenda de la NBA que desvela la reacción de Doncic a su fichaje por los Lakers: "Estaba deprimido..."

Luka Doncic ha sido toda una referencia en Dallas Mavericks durante todo su periplo por la NBA. Desde que aterrizara en 2018 en la mejor liga del mundo, Luka ha disputado siete temporadas en total, todas ellas con la franquicia de Texas. Su longevidad en el club hacía presagiar que el esloveno completaría toda su carrera en la entidad.

Es por ello, que el traspaso de Doncic rumbo a los Lakers ha generado un abanico de opiniones sobre cómo se ha tratado a Luka desde Dallas ignorando su voluntad y deseo de seguir en Mavericks.

Dirk Nowitzki, leyenda de los Dallas Mavericks y quien esperaba que el base esloveno concluyera su carrera deportiva en el equipo, ha sido uno de los apoyos fundamentales de Doncic una vez conocido su intercambio con Anthony Davis.

El exjugador alemán ha decidido acompañar a Luka durante este difícil proceso y ha desvelado en declaraciones a 'Sports Ilustrated cómo se sintió el esloveno tras conocer que había sido traspasado: "Pienso que estaba bastante deprimido y decepcionado por como sucedió, quería estar allí por él y por su familia".

Tras conocerse la noticia, el alemán no dudó en escribir a un Doncic, que en esos momentos no encontraba explicación a la operación. Gracias al apoyo, durante la conversación Luka invitó a Nowitzki a su estreno con su nuevo club, oferta que el pívot no dudó en aceptar: "Nos escribimos un poco. Por supuesto, me sentía un poco decepcionado y triste por él, así que me invitó a su primer partido en Los Ángeles".

Aunque Nowitzki no es seguidor de los Lakers, el alemán ha confesado que siente una gran devoción por el juego del esloveno. A pesar de que en estos momentos Doncic forme parte de la entidad angelina, Nowitzki reconoce que seguirá apoyando a Luka: "Al final, nunca seré un fan de los Lakers, pero seré un fan de Luka"