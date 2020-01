Kobe Bryant concedió una entrevista en 2018 a 'Barstool Sports' en la que repasaba su carrera y sus vivencias más personales, una entrevista en la que también contó el motivo por el que se había decantado por viajar en helicóptero.

El exjugador comentaba que esta decisión se basaba en los grandes atascos que se forman de manera regular en Los Ángeles, algo que no le permitía pasar tanto tiempo con su familia como le gustaría.

"Me perdía una obra escolar porque estaba en mitad de un atasco. Tenía que encontrar una manera de poder entrenar y concentrarme sin comprometer el tiempo con mi familia. Ahí es cuando me decanté por los helicópteros, para poder ir y volver en 15 minutos", comentaba.

"Mi rutina era siempre la misma: despertarme temprano, llevar a las niñas a la escuela, volar al centro, entrenar, hacer trabajo extra, atender a los medios, volar de nuevo, ir a buscar a las niñas. Mi mujer me decía: 'Puedo ir yo a buscarlas'. No, no, no, yo quiero hacer eso", opinaba Bryant.