Ya no hace falta que ellas griten en las películas de miedo: 'Blackwood' pone fin al sexista término de 'scream queens'

Las mujeres de Hollywood llevan 40 años dejándose la garganta. 'Reinas del grito' es un término con el que la industria del cine clasifica a aquellas actrices que se pasan media película gritando y huyendo del malo que sólo les da sustos. Sus características: muy guapas, muy inocentes, muy despistadas y, cuanto más sugerentes, mejor.

Por suerte, esos personajes están cambiando mucho. En la película 'Blackwood' no hay 'reinas del grito'. Solo hay actrices, tal y como explica su director, Rodrigo Cortés,: "La imagen de estas niñas en la película no está sexualizada. Atendemos a personajes absolutamente reales, conflictivos, que han sobrado de muchos sitios".

Hasta hace no mucho, en Hollywood, la mujer sobraba. Aunque no siempre fue así, como reconoce Cortes: "Los personajes de Hollywood protagónicos solían ser femeninos. De alguna manera, eso se perdió en la segunda mitad de los años 50 y de los 60, y se va recuperando nuevamente con el tiempo". En el cine de terror nunca se ha perdido el gusto por asustar, pero ahora ya no hace falta que sean ellas las que griten.