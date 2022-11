Víctor Manuel, que este verano cumplió los 75 años, ha presentado su nuevo trabajo llamado 'La vida en canciones'. Una edición especial en formato libro con 3 CD y un total de 59 canciones que formará parte de su 'gira 75 aniversario', que tendrá lugar los días 17 y 18 de marzo de 2023, en el Centro Niemeyer de Avilés.

"Los 75 años merecían algo especial, y yo he hecho algo especial", confiesa a laSexta. Lo cierto es que para este proyecto, el cantante se ha reunido con 22 amigos, entre los que se encuentra Rozalén, que han querido cantar con él las canciones de su vida.

Al preguntarle con quién le quedaría colaborar, Víctor Manuel reconoce que le habría gustado mucho poder trabajar junto a Rosalía. Sin embargo, ha asegurado que "nunca podría cantar con ella".

Por otro lado, lamenta que ya nunca podrá cantar con su amigo Pablo Milanés, que murió recientemente. "Pasarán los años, recordaremos la música de Pablo y ninguno recordaremos quien es el máximo mandatario de Cuba".

Víctor Manuel ha afirmado que ha nacido "desencantado", a pesar de ser un abanderado de la lucha por los derechos sociales. "Yo me creo las cosas y peleo por ellas, pero no me ilusiono con ellas." El cantante reconoce que hay un subtítulo de la gira que está haciendo que dice que "el escenario lo cura todo".