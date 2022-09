En Los Ángeles todo estaba preparado para disfrutar del concierto de The Weeknd. El cantante se subió al escenario para ofrecer un gran espectáculo. Sin embargo, a la tercera canción sufrió un imprevisto que hizo que se viese obligado a cancelarlo.

Cuando el 'show' estaba en uno de sus momentos más álgidos, el artista abandonó el escenario sin dar ningún tipo de explicación, después de interpretar las primeras notas de la canción 'Can't feel my face', uno de sus grandes éxitos.

Momentos más tarde, Abel Tesfaye reapareció entre lágrimas para comunicar al público que no podía continuar con el concierto. "Esto me está matando. No quiero detener el 'show', pero no puedo daros el concierto que quiero ahora mismo. Quiero disculparme con ustedes personalmente. Les quiero", indicó mientras sus fans se quedaban completamente atónitos.

Tras esto, explicó que se había quedado sin voz al dar un grito durante la canción, lo que le impedía poder continuar. Pese a todo, no quiso irse sin antes hacerle la promesa a las 70.000 personas que habían agotado las entradas para el SoFi Stadium de que les devolvería el dinero y que volvería para ofrecerles el concierto que se estaban perdiendo.

Tiempo más tarde, a través de sus redes sociales, The Weeknd volvió a disculparse con sus seguidores detallando todo lo ocurrido. "Mi voz se apagó en la primera canción y estoy desolado. La sentí irse y mi corazón se desplomó. Mi más profundas disculpas a mis fans desde aquí. Os prometo que os compensaré con una nueva cita".

Ahora, el cantante se encuentra descansando para poder recuperarse y así continuar con su gira 'After Hours Til Dawn Tour', con la que presenta su álbum 'Dawn FM'. De momento, este incidente ha provocado que tenga que cancelar el próximo concierto que tenía programado para el 13 de septiembre en Estocolmo, aunque parece que el resto de fechas siguen en pie.