Rosalía conquista de forma unánime el 'top tres' de los discos del año de 'The New York Times' con su 'Motomami'. Los tres críticos musicales del diario estadounidense sitúan el álbum de la artista catalana en el podio, un consenso que este año no ha logrado ningún otro y al que solo consigue acercarse 'Renaissance', de Beyoncé.

En sus respectivas listas, los críticos Jon Pareles y Jon Caramanica sitúan a 'Motomami' como su segundo álbum favorito de 2022, mientras que Lindsay Zoladz le adjudica el tercer puesto.

Los tres críticos destacan la capacidad de Rosalía para saltar entre multitud de estilos y, pese a ello, lograr una obra con carácter único y personal. "En el singular 'Motomami', una de las estrellas más cool del pop en todo el planeta mezcla innumerables géneros e influencias culturales para crear su propio mundo sonoro", señala en su reseña Zoladz.

"Cada canción se transforma a medida que se desarrolla, saltando a través de las Américas y de regreso a España, rara vez revelando hacia dónde se dirige. En el camino, Rosalía se presenta frágil en un momento e invencible en el siguiente", apunta por su parte Pareles.

Además de a Rosalía, los críticos del 'Times' coinciden este año en destacar discos de otras grandes estrellas como Beyoncé o Bad Bunny, así como nombres menos conocidos como el de la estadounidense Sudan Archives, aunque en general presentan listas muy variadas y eclécticas.

Rosalía, imparable

También la prestigiosa revista 'TIME' ha incluido este año a 'Motomami' en su lista de mejores discos del año, publicada recientemente, colocándolo en el puesto número 10.

Asimismo, el disco cosechó el premio a mejor álbum en la última edición de los Latin Grammy, donde Rosalía se hizo también con los galardones a la mejor ingeniería de grabación para un álbum, mejor álbum de música alternativa y mejor diseño de packaging.