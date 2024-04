La banda estadounidense The Killers ha anunciado este martes que el próximo día 10 de abril ofrecerá un concierto "muy especial" en la sala Razzmatazz de Barcelona antes de iniciar una gira por diferentes ciudades de Estados Unidos y Europa, según informa Live Nation.

Aclamados desde que en 2004 publicaran su primer álbum, 'Hot Fuss', con sencillos como 'Mr. Brightside" y 'Somebody Told Me' o 'All These Things That I've Done', los integrantes del grupo han recibido nominaciones a los Grammy, a los MTV Video Music Awards o a los MNE Awards. Con 'Hot Fuss' estuvieron dos años seguidos de gira y tocaron más de 400 conciertos, hasta regresar a Las Vegas para empezar a trabajar en su siguiente álbum con los productores Alan Moulder y Flood.

De allí, nació su "carta de amor" a su ciudad natal, 'Sam's Town', publicada en 2006, mientras que dos años más tarde llegó su tercer álbum de estudio, 'Day & Age'. En 2012, The Killers publicó 'Battle Born', con una nueva gira mundial, al que siguieron 'Wonderful Wonderful' y, en 2020, 'Imploding The Mirage'.

A finales del año pasado, dieron a conocer 'Rebel Diamonds', con una veintena de temas como 'Mr Brightside', recientemente "diamante", junto con otros temas como 'When You Were Young', 'All These Things That I've Done', 'Human' y 'Read My Mind', entre otras.

Cuándo salen a la venta las entradas

El grupo ha anunciado que este verano realizarán una residencia especial en Las Vegas en la que interpretarán su álbum 'Hot Fuss' al completo por primera vez para conmemorar su vigésimo aniversario. Las entradas para el concierto en Barcelona saldrán a la venta este jueves, día 4 de abril, a las 10.00 horas en livenation.es y en ticketmaster.es. Sin embargo, las personas registradas en la web podrán acceder a una preventa exclusiva a partir de mañana miércoles a las 10.00 horas en liventaion.es.