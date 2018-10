Taylor Swift rompe su silencio y habla claro sobre política: "El racismo sistémico es aterrador y repugnante"

La estrella del pop Taylos Swift ha roto su silencio político después de que su enemigo, el cantante Kanye West, se haya pronunciado a favor del presidente Trump. "En el pasado, me he mostrado reacia a expresar públicamente mis opiniones políticas, pero debido a varios eventos en mi vida y en el mundo en los últimos dos años, me siento muy diferente al respecto", explica la cantante.

"Siempre he emitido y emitiré mi voto en función de qué candidato protegerá y luchará por los derechos humanos que creo que todos merecemos en este país. Creo en la lucha por los derechos LGTBI, y cualquier forma de discriminación basada en la orientación sexual o el género es incorrecta. Creo que el racismo sistémico que todavía vemos en este país hacia las personas de color es aterrador, repugnante y prevaleciente", ha denunciado Swift en un post de Instagram.

En su reflexión, la cantante anima a votar a todos los ciudadanos a pesar de que no estén de acuerdo en todo el programa de un candidato: "Muchas personas inteligentes, reflexivas y dueños de sí mismos han cumplido 18 años en los últimos dos años y ahora tienen el derecho y el privilegio de hacer que su voto cuente. Para muchos de nosotros es posible que nunca encontremos un candidato o partido con el que estemos de acuerdo al 100% en cada tema, pero debemos votar de todos modos".

Swift, también ha querido lanzar varias críticas contra Marsha Blackburn, quién será candidata por el estado de Tennessee al Senado de EEUU, territorio de origen de la cantante: "Ella votó en contra de la reautorización de la Ley de Violencia contra la Mujer, que intenta proteger a las mujeres de la violencia doméstica, el acoso y la violación en citas. Ella cree que las empresas tienen derecho a rehusarse a atender a parejas homosexuales. Ella también cree que ellos los homosexuales no deberían tener derecho a casarse".