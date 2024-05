Suspenden los ensayos al representante de Países Bajos, Joost Klein, en Eurovisión. Según ha anunciado la Unión Europea de Radiodifusión (UER) en un comunicado, están investigando un "incidente" del representante, pero no dan más explicaciones.

Esta decisión llega después de que a Joost Klein se le escucharan unas palabras durante la rueda de prensa de la representante israelí, Eden Golan, cuando un periodista le preguntó si "alguna vez había pensado que, por estar en el festival, trae riesgo y peligro para otros participantes y el público". Mientras que un moderador le dijo que no tenía por qué responder a esa pregunta si no quería, se coló un "¿por qué no?", que procedía, según los vídeos, del neerlandés.

Tras esto, Joost Klein, rapero, escritor y también exyoutuber; aprovechó su turno para hacer un alegato sobre los derechos humanos. "Pienso en los huérfanos de todo el mundo, en las personas que tienden a olvidar, en quienes no tienen casa", decía. Una "pregunta viralizada rápidamente" que, podría haberse convertido en el origen del "incidente" por el que la organización ha decidido apartarle de los ensayos "hasta nuevo aviso".

Según informa para Más Vale Tarde Dani Téllez, periodista de laSexta en Malmö, Países Bajos "tendría que haber participado en el ensayo de las 15 horas y no han aparecido". "Sabemos que se está investigando un incidente", dice, y avanza que este jueves "se hablaba de un incidente con la delegación de Israel y en la tarde de este viernes se dice que sería debido a un posible incidente con una fotógrafa". "No hay nada claro", asegura el enviado, "solo tenemos claro que queda una hora y media para la final de jurado, donde tendrían que participar, ya que en esa actuación valoran los jurados para las puntuaciones que se dan mañana".

"Todavía no sabemos si van a participar en Eurovisión. Por le momento sabemos que del camerino de Países Bajos han quitado la bandera que tenían puesta sobre la puerta", informa Dani Téllez en este vídeo.