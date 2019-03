"Ya no son unos críos, ¿qué pensabas?": 'Stranger Things' sorprende con el tráiler de la tercera temporada

Empieza el verano de 1985 en Hawkins, Indiana. El ficticio pueblo donde tienen lugar sucesos paranormales celebra el Día de la Independencia de Estados Unidos.

Un nuevo centro comercial dota de vida a la localidad y Mike, Lucas, Dustin, Eleven, Sadie y Will ya no tienen edad para estar encerrados en casa, y así se lo hacen saber al espectador: "Ya no somos unos críos, ¿qué pensabas?".

El 4 de julio marcará un antes y un después en la vida del grupo de jóvenes, y los fans de sus relatos fantásticos podrán disfrutar de los nuevos capítulos de la serie ese mismo día, en el que Netflix estrenará la tercera temporada de 'Stranger Things'.

La productora ya tiene fecha de estreno para la nueva temporada de la serie, tal y como ha anunciado en el tráiler de la misma. Un año después, la banda protagonista tendrá que enfrentarse a su propia adolescencia, además de a las habituales amenazas sobrenaturales que invaden Hawkins.