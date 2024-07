En su palmarés cuelgan ya varias medallas –la última, plata en 100 metros lisos en el mundial adaptado de París de 2023–, a pesar de que su vida ha estado llena de dificultades. Y, aun así, Sara Andrés derrocha vida y alegría allá por donde pasa.

Así lo ponen de manifiesto amigos y compañeros en Detrás de la medalla, documental de Atresmedia que recoge las historias de superación y resiliencia de cuatro atletas de élite y que puedes ver al completo sobre estas líneas y en atresplayer.

Son, además de Sara Andrés, Ana Peleteiro, Hugo González y Joel Plata, cuatro deportistas que siguen en su curso por el sueño olímpico de París y que han tenido que superar una suerte de dificultades que han puesto en juego su carrera.

Sara Andrés tuvo un accidente de tráfico a los 25 años que cambió por completo su vida. Cuando despertó en el hospital, le habían amputado las piernas por debajo de las rodillas: "Sentí que mi vida se acababa ahí", relata la madrileña.

Tras este trágico episodio, cuenta, es cuando le surge la necesidad de hacer deporte. Anteriormente maestra de profesión, decidió en ese momento "aprender a correr" y competir. "Me propuse ir a una competición, fui, se me dio bien, me gustó y ya tuve el deporte", explica. Y apuntó alto: "Tendré que prepararme para lo más alto, ¿no? Y, por qué no, ir a unos juegos paralímpicos", se preguntó en aquel momento.

Su increíble lucha y resiliencia le ha llevado a competir en los Juegos Paralímpicos de 2016 y 2020 y ganar dos bronces mundiales, además de la plata en 2023.

Y, de nuevo, la adversidad

La vida de Sara Andrés ha estado sembrada de dificultades, y desde su infancia. La madrileña perdió a su madre siendo niña. En su juventud hizo frente a las consecuencias del accidente y, tras superar ese último episodio y empezar a triunfar en el atletismo, llegó otro nuevo golpe.

"Recuerdo el momento exacto en que me llama el médico para comunicarme que tengo cáncer de tiroides y que me tienen que operar", explica Sara. "Me quedé helada, colgué y dije: bueno, he venido a entrenar, ¿no? y entrené", confiesa.