Muere a los 78 años el actor Anthony Geary ('Hospital general'), ganador de ocho Premios Emmy

El actor residía en Ámsterdam, a donde se mudó con su marido en 2015, después de dejar la televisión. El episodio de la boda de su personaje en 'Hospital general' sigue siendo el de mayor audiencia de la televisión de Estados Unidos.

El actor estadounidense Anthony Geary, que interpretó a Luke Spencer en la mítica serie 'Hospital general', ha muerto a los 78 años en su casa de Ámsterdam (Países Bajos), según han confirmado varios medios estadounidenses. Si bien la causa de la muerte no está clara todavía, parece que podría haber sido resultado de una intervención quirúrgica programada a la que fue sometido.

Su marido, Claudio Gama, reconoce que ha sido un "shock" para él y para sus familias y amigos. "Durante más de 30 años, Tony ha sido mi amigo, mi compañero, mi esposo". El actor de telenovelas, conocido principalmente por su papel en esta serie, es uno de los intérpretes más premiados a lo largo de la historia de los Premios Daytime Emmy, quien sumó un total de ocho estatuillas como mejor actor principal en serie dramática.

Geary y su compañera de 'Hospital general' Genie Francis (Laura Webber) se convirtieron en la pareja más emblemática de las telenovelas en Estados Unidos: la boda de sus personajes sigue siendo el episodio de telenovela con mayor audiencia de la historia de la televisión nacional. "Estoy destrozada", ha señalado la propia Francis. "De algún modo, en algún lugar, estamos conectados el uno con el otro, porque sentí que se iba anoche. Buenas noches, dulce príncipe, buenas noches", ha escrito la actriz en sus redes sociales.

Antes de entrar a formar parte del elenco de 'Hospital general', Geary debutó como invitado en varias series. El grueso de su carrera la dedicó a interpretar en telenovelas: su primer papel fue el de David Lockart en 'Bright Promise', antes de unirse a 'The Young and the Restless' como George Curtis.

En 2010, Geary reveló que había tenido una breve relación con Elizabeth Taylor en los años ochenta. Con su esposo se mudó en 2015 a Ámsterdam, la ciudad en la que "siempre" quiso vivir. "Tengo a alguien que me ama y una vida que antes no tenía, sin importar cuántas cartas de fans, cuántos premios Emmy o cuántas páginas de diálogo tuviera que aprender. No tenía lo que tengo ahora. Así que supongo que todo llegó en el momento justo", aseguró en una conversación con 'Soap Opera Digest' en 2023.

