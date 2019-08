Ya han pasado diez años de la muerte de Michael Jackson, pero las polémicas siguen amenazando a a la figura del rey del pop. La película 'Killing Michael Jackson' ha dado a conocer los detalles más escabrosos de su vida.

Según este documental, el cantante habría usado peluca durante sus últimos años de vida porque estaba calvo y su cuerpo estaba repleto de tatuajes desconocidos y cicatrices de todas las operaciones a las que se sometió.

Ahora Raymone Bain, la que fuera su portavoz los ocho años anteriores a su muerte, ha hablado sobre un testamento secreto que Michael Jackson firmó en 2006, sobre la familia del cantante, así como de las polémicas que le han rodeado durante toda su vida.

"Estos últimos 10 años han sido muy diferentes, un camino largo y difícil para muchos de nosotros. Me gustaría honrar a su madre Katherine, a sus hijos y a su familia. Además, me gustaría enviar un mensaje especial a Paris, que ha demostrado saber trabajar con la presión", ha dicho en declaraciones recogidad por 'Mirror'.

Además, la que fuera su portavoz ha revelado que el cantante firmó un testamento en 2006 en el que recogía "unos deseos que no se han visto cumplidos". "He esperado y rezado para que el testamento se encontrara, porque en él especificaba cómo quería preservar su legado, pero yo no lo tengo y no sé dónde está", ha asegurado.

En este sentido, ha explicado que ella tuvo "el honor" de sentarse "con él y el notario" para redactar este documento. "En los 10 años que han pasado desde su muerte, no he visto ninguna beca a ningún universitario con su nombre, ningún estudio de música, universidad u hospital", ha recalcado.

En cuanto a las acusaciones de abusos a menores que rodearon a Michael Jackson, Raymone Bain ha asegurado que él "era incapaz de dañar a un niño": "El abuso sexual infantil es grave e inaceptable, ni yo ni nadie de mi equipo trabajaríamos con alguien así".