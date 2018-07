Rosendo rechaza que levanten una escultura en su honor en Carabanchel: "Hay motivos más importantes para gastar el dinero"

Rosendo rechaza que levanten una escultura en su honor en Carabanchel. Se trataría de una obra creada por José Vicente González y se ubicaría en el barrio del que fuera también integrante de la banda Leño y el Pleno de la Junta estaba previsto para el 5 de mayo.

"Yo creo que hay motivos más importantes para gastar dinero en estos momentos que poner una escultura a un guitarrista, cantante o como queráis llamarlo. Ahí lo dejo", expone el cantante en un manuscrito firmado por él y que ha publicado en su perfil de Facebook.

Posteriormente, ha matizado en un nuevo comentario en las redes sociales que no se opone a la propuesta de levantar una escultura en su honor en el distrito de Carabanchel pero entiende que es algo "prescindible" porque no ve "mérito" en hacer su trabajo con responsabildidad.

Luego, ha vuelto a escribir otro comentario, también firmado, donde expresa el "ahorro" en una escultura "no sería ni mucho menos suficiente para solucionar ningún problema de los que padece este país". Entiende además que si hay algo prescindible, por "pequeño que sea y al margen de otras consideraciones", es una escultura dedicada a su persona porque no ve "mérito" en hacer su trabajo con "responsabilidad".

"Como además está remunerado... no ha lugar si encima recibo el cariño de mucha gente como es el caso, ya me considero un privilegiado", ha agregado. Luego expone que entiende que "hay cierta unanimidad en que se lleve a cabo la iniciativa a pesar de mi planteamiento y que, por respeto a quienes "sienten ilusión" en este hecho, no se puede oponer a ello.

"Pero quiero matizar que no es algo que me parezca reseñable en mi currículo y desde luego declino cualquier responsabilidad. Sean ustedes consecuencias y decidan por sus propios medios", ha relatado.