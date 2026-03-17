Trump exige la salida de Díaz-Canel del poder para avanzar en las negociaciones con Cuba

Los detalles La condición impuesta por EEUU no implicaría necesariamente modificar la estructura del actual sistema político. Por ahora, Washington no está presionando para que se tomen medidas contra la familia de Fidel Castro.

La Administración de Donald Trump exige que el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, abandone el poder, según The New York Times. Funcionarios estadounidenses han comunicado a negociadores cubanos que Díaz-Canel debería dimitir, aunque no se presionará para tomar medidas contra la familia Castro. La salida de Díaz-Canel podría facilitar cambios económicos estructurales. Trump ha amenazado con tomar control de Cuba debido a la crisis energética provocada por el bloqueo petrolero de EEUU. Mientras tanto, Cuba invita a exiliados a invertir en la isla, eliminando obstáculos para inversionistas extranjeros, aunque el embargo estadounidense sigue vigente. Cuba busca reactivar su economía, afectada por apagones y escasez de recursos.

La Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estaría exigiendo que el mandatario cubano, Miguel Díaz-Canel, abandone el poder en el marco de contactos entre funcionarios de ambos países sobre el futuro de la isla, de acuerdo con The New York Times.

Según dos funcionarios citados bajo anonimato por The New York Times, los representantes estadounidenses han indicado a negociadores de Cuba que el presidente debería dimitir, aunque han dejado en manos de las autoridades cubanas los pasos posteriores.

La condición impuesta por EEUU para avanzar en las negociaciones implicaría apartar a Díaz-Canel, pero no necesariamente modificar la estructura del actual sistema político, de acuerdo con el diario. Las fuentes citadas añadieron que, por ahora, Washington no está presionando para que se tomen medidas contra miembros de la familia de Fidel Castro, quienes continúan siendo figuras influyentes dentro del aparato de poder del país.

Algunos funcionarios estadounidenses consideran que la salida del jefe de Estado podría facilitar cambios económicos estructurales que, en su opinión, Díaz-Canel difícilmente respaldaría.

Trump afirmó este lunes que sería "un gran honor" para él "tomar Cuba", en medio de las tensiones entre ambos países por el bloqueo energético contra la isla. El presidente republicano ha amenazado en las últimas semanas con tomar control de la isla ya de sea de forma "amistosa" u hostil, y ha repetido que el Gobierno de La Habana "caerá muy pronto" porque el país "está en ruinas", afectado por el bloqueo de crudo impuesto por Washington en enero pasado.

Por su parte, Díaz-Canel confirmó a medios locales que hay contactos con EEUU para "buscar soluciones por la vía del diálogo a las diferencias entre ambos gobiernos", algo que ya Trump había adelantado, pero que la isla había negado.

Cuba inició la semana con un nuevo apagón nacional, el sexto en los últimos 18 meses, en medio de la profunda crisis energética que la isla atraviesa desde 2024, una situación que se ha agravado en los últimos tres meses con el bloqueo petrolero impuesto por EEUU, que está paralizando la economía por completo y disparando el malestar social.

Cuba invita a los exiliados a invertir en negocios en la isla

Mientras tanto, Cuba ha extendido una invitación a los cubanoamericanos y otros exiliados que viven en el extranjero para que inviertan y sean propietarios de negocios en la isla, afirmando que las puertas están abiertas para una comunidad que tradicionalmente ha presionado para que se impongan duras sanciones económicas contra el gobierno comunista.

También ha anunciado que está eliminando los obstáculos para las empresas estadounidenses y otros inversionistas extranjeros, pero ha señalado que la legislación estadounidense aún impide el comercio y la inversión bajo el prolongado embargo económico destinado a castigar al Gobierno de La Habana.

"No hay limitaciones", ha declarado el viceprimer ministro cubano, Óscar Pérez-Oliva Fraga, quien también dirige el Ministerio de Comercio Exterior, en una entrevista con la televisión estatal. Cuba necesita urgentemente reactivar su economía, una situación agravada por el bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos y las sanciones que han provocado apagones prolongados y escasez de combustible, alimentos y medicinas.

Este cambio de política indica flexibilidad apenas unos días después de que Cuba reconociera haber iniciado conversaciones con Estados Unidos.

El tema de permitir que los emigrantes inviertan en empresas de la isla es delicado para Cuba, que desde hace tiempo ve con recelo a un sector, a menudo hostil, de la comunidad en el exilio. Los exiliados han sido durante mucho tiempo partidarios del embargo comercial.

A los cubanos residentes en la isla se les ha permitido abrir y operar negocios privados desde 2021, pero los nacionales que viven fuera de la isla quedaron excluidos.

Más de un millón de cubanos han emigrado de las islas desde 2021, el mayor éxodo desde la revolución de Fidel Castro en 1959, y una fuente de inversión potencial aún en gran medida sin explotar.

El presidente Donald Trump ha cortado los envíos de petróleo venezolano a Cuba y ha amenazado con imponer aranceles a cualquier país que venda tierras a Cuba, un golpe para la producción y la inversión, que ya se encontraban debilitadas.

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