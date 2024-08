La cantante y actriz LISA acaba de publicar este viernes su nuevo sencillo y lo hace nada menos que acompañada de Rosalía. El tema, titulado 'New Woman', viene con un videoclip en el que la también bailarina tailandesa, aparece de tú a tú con la artista española más grande de todos los tiempos.

Grabada con los prestigiosos productores suecos Max Martin, que ha trabajado con Coldplay, Taylor Swift o The Weeknd, e ILYA, que ha hecho lo propio con Ariana Grande o Beyoncé, 'New Woman' se presenta como una auténtica maravilla que suena instantáneamente a hit.

No obstante, la parte de la española, que ya cuenta con dos premios Grammy y una docena de Latin Grammy en su palmarés, es posible que resulte familiar puesto que hace unos días la 'Motomami' hizo un adelanto espontáneo a través de un directo desde su perfil Instagram.

En concreto, es este fragmento que ofreció como 'preview' a sus seguidores: "Por to' lo que soy, yo puedo frontear / No por lo que tenga, siempre me la dan / Mi energía, inmaculá' / Bajo perfil, tú estás fuera / Vivo pa cantar, no canto pa' vivir / Ni una era será flop en mi porvenir / Puta soy la Rosalía, solo sé servir / La noche estrellá, así sea / Hasta la madrugá, que así sea".

El impactante videoclip de 'New Woman', dirigido por Dave Meyers está marcado por los colores y los brillos, además de estar inspirado en los años 2000. Meyers, que ha colaborado con artistas de la talla de Billy Ellish, Harry Styles o Travis Scottcon, pretende transmitir en el film la verdadera amistad que existe entre estos dos símbolos de las escenas musicales de oriente y occidente.

Y es que LISA se convirtió en un icono planetario del género musical coreano K-Pop con su anterior banda, Blackpink. Después de separarse, sin embargo, a la tailandesa no se le ha acabado el éxito, puesto que viene de haberse colocado como número 1 en Billboard Global y ocho en Spotify Global con su anterior sencillo 'Rockstar'.

Eso sí, la bailarina cuenta con una agenda más que apretada ya que después de convertirse en la imagen de Bulgari, el mes pasado se hizo oficial que Lisa será la nueva embajadora mundial de Louis Vuitton. Además este mismo lunes se anticipó su próxima portada en el número de septiembre de la revista Elle. Con un Instagram que supera los 102 millones de seguidores, por si fuera poco, Lisa protagonizará la tercera temporada de la serie de HBO 'The White Lotus'.