Rosalía está de vuelta. La cantante catalana nunca dejará de sorprendernos a la hora de anunciar lanzamientos, y esta vez, más cercana que nunca, ha filtrado un fragmento de su próxima canción a través de un directo de Instagram. Sobre las cinco y media de la madrugada, la de Sant Esteve Sesrovires ha decidido compartir con sus seguidores lo que será su nueva era musical.

La 'Motomami' ha cogido su ordenador portátil y ha dejado escuchar unos segundos de su próximo lanzamiento. "Hasta aquí hemos llegado ¡Esto es el preview, cariño! Esto es todo lo que podemos enseñar hoy", comentaba Rosalía entre risas que paraba de forma repentina la canción al ver los miles de comentarios que estaba recibiendo al momento.

La letra del fragmento que ha filtrado ya ha corrido como la pólvora por redes sociales: "'Por to' lo que soy, yo puedo frontear / No por lo que tenga, siempre me la dan / Mi energía, inmaculá' / Bajo perfil, tú estás fuera / Vivo pa cantar, no canto pa' vivir / Ni una era será flop en mi porvenir / Puta soy la Rosalía, solo sé servir / La noche estrellá, así sea / Hasta la madrugá, que así sea".

Los rumores de posibles