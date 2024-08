La zapeadora Berta Collado fue la encargada de recitar la letra del nuevo tema de Rosalía en un evento reciente. Tras hacerlo, Collado expresó su admiración por la artista, confesando que ella "no lo habría expresado mejor". La periodista y presentadora destacó la fuerza y originalidad de la letra, subrayando el talento de Rosalía para transmitir emociones a través de sus palabras.

Sin embargo, no todos compartieron el mismo entusiasmo. Miki Nadal, admitió que no logró entender del todo la letra. Nadal también aprovechó la ocasión para comentar sobre la nueva moda en la música de "no terminar las palabras", señalando un verso de la canción que, en lugar de decir "inmaculada", utiliza "inmaculá". Esta tendencia ha generado opiniones divididas, y Nadal no ocultó su confusión al respecto.

Por su parte, Berta Collado, a pesar de su admiración general por la letra, mencionó que hubo una parte que le resultó especialmente críptica: "P*** sí, p*** sí". "Yo esto no lo entiendo, es lo más complicado de la canción", bromeó Collado, demostrando que incluso los versos más enigmáticos de Rosalía pueden dejar perplejos a los admiradores más fieles.