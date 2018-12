El rock melódico de H.E.A.T conquista España

Estuvimos en el show que H.E.A.T dio en la sala Razzmatazz de Barcelona donde pudimos comprobar por qué están en el ojo del huracán de este subgénero del rock. Quien fue ganador del Swedish Idol en 2009, Eric Grönwall, nos regaló los oídos con su impresionante voz mientras era capaz de llenar los espacios él solito con su nervio en escena.

En su parada catalana de presentación del quinto álbum de estudio, 'Into the great unknown' (2017), la banda demostró quien manda en las escena del AOR. Interpretaron piezas de todos sus discos, aunque cabe destacar que las más celebradas son las de sus tres últimos trabajos, que coincide con la llegada de Grönwall al grupo.

Su 'Address The Nation' (2012), el primero con este frontman, tiene siempre mucha presencia en sus directos. En Razzmatazz no hicieron excepción: 'In n'out of trouble', 'Downtown' o 'Living on the run'. Una banda con fuertes influencias de Europe, Bon Jovi o Journey que ha crecido y está preparada para asaltar el mainstream al estilo de 30 Seconds to Mars.

No se quedaron atrás sus dos estrellas invitadas. Abrieron la velada los Shiraz Lane presentando su último trabajo discográfico 'Carnival days'. Una formación madura, aunque muy joven por media de edad, que se marcó un potentísimo concierto. Una sublime elección para calentar al público. Como segundo plato, One Desire llegó también dispuesta a presentar batalla.

consiguió mover al público con la soltura de una banda experimentada. Nadie diría que su debut discográfico fue hace un año. En definitiva, una noche difícil de olvidar para sus fans y que viene a demostrar que aún hay talento y esperanza para los fans del rock.​