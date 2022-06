Robert de Niro, el actor de 78 años, tiene todos los discos de la estrella del pop Taylor Swift. Así lo confesó este miércoles en una entrevista con Variety en la que abarcó la presentación del Festival de Cine de Tribeca, el evento del que es cofundador y en el que participará la cantante para hablar de su cortometraje 'All Too Well'.

Así, el actor, preguntado por la aparición de la cantante en él, aseguró contar con toda la colección de sus temas. Sin embargo, señaló que no era fan como tal sino que escuchaba su música por su hija pequeña.

La estrella ganadora del Oscar tiene una hija adoptiva, Drena, de 50 años, y un hijo, Raphael, de 45 años, de su matrimonio con Diahnne Abbott, así como dos hijos gemelos, Julian y Aaron, de 26 años, de un vientre de alquiler, y Elliot, de 24 años. Sin embargo, la que le ha puesto en contacto con la música de Taylor ha sido Helen Grace, de 10 años, de su actual esposa Grace Hightower. "Tengo todos los discos de Taylor. No soy un fan. Probablemente escucho su música y me gusta en la radio", confesó en declaraciones a Variety.

Por su parte, la cofundadora del Festival de Cine de Tribeca, Jane Rosenthal, explicó que la pareja "siempre busca" artistas populares para que muestren su trabajo en su festival. "Siempre buscamos que el trabajo de los artistas muestre lo que hacen, el trabajo interdisciplinario. Siempre es interesante observar lo que hacen los artistas cuando no están haciendo lo que nosotros creemos que deben hacer continuamente".