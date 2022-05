Una campaña con alma. Hecha desde la pasión y la ingenuidad. Porque si no, ¿cómo se conseguiría que una estrella mundial del cine participara en un anuncio publicitario prescindiendo de su caché? es el caso de Robert de Niro e Invaluable food, la campaña de Leo Burnett para Madrid Fusión Alimentos que se ha levado el Gran Premio Nacional de Creatividad 2022.

La invitación en sí se plasmó en un corto vídeo, en el que un supuesto abogado de Madrid Fusión explica al actor que, al no disponer de presupuesto para retribuir su participación, el congreso ha optado por ofrecerle a cambio algo incluso mejor: degustar un menú impagable a cargo de cinco de los mejores chefs del mundo (Mauro Colagreco, Joan Roca, Quique Dacosta, José Andrés y Martín Berasategui). Una propuesta que Robert de Niro no pudo rechazar y que se hizo realidad el pasado mes de marzo en el Hotel Mandarin Oriental Ritz de Madrid.

El reconocimiento se ha dado a conocer durante la Gala de los Premios Nacionales de Creatividad, organizada por el Club de Creativos (c de c) y Meta, que se ha celebrado esta tarde en el Kursaal de San Sebastián, con una ceremonia exclusivamente presencial, como antes de la pandemia, y con gran afluencia de público. Unos premios que este año incluyen como gran novedad, además del trofeo físico, una versión del mismo en formato NFT.

Hay campañas que tienen alma, que se nota que están hechas desde la pasión y la ingenuidad

El proyecto ganador del Gran Premio fue seleccionada por un jurado integrado por 41 profesionales y presidido por Eva Santos, co-directora general creativa y fundadora de Delirio & Twain. "Hay campañas que tienen alma, que se nota que están hechas desde la pasión y la ingenuidad, que tanto escasea hoy en día en nuestra profesión, de creer que todo es posible. Creer que a lo mejor si invitamos a comer a uno de los mejores actores vivos de la historia se anima y nos dice que sí. Basar en ese sueño ingenuo toda la campaña y que finalmente pase y se convierta en realidad. Proyectos de este tipo nos recuerdan por qué decidimos dedicarnos a esto", señala Eva Santos, presidenta del jurado de los Premios Nacionales de Creatividad 2022.

Además del Gran Premio, el jurado ha concedido un total de 17 oros (8 en el apartado de Craft, 6 en Ideas, 1 en Estrategia, otro en Innovación y otro más en Contenido); 26 platas (9 en Craft, 7 en Ideas, 4 en Estrategia, 3 en Contenido y otros 3 en Innovación) y 30 bronces (15 en Craft, 5 en Ideas, 5 en Estrategia, 3 en Innovación y 2 en Contenido).

Todos estos metales pasarán a forman parte del XXIII Anuario de la Creatividad, integrado por un total de 146 trabajos distintos, correspondiendo a 290 selecciones en el anuario, que el c de c presentará el próximo otoño, y que estará diseñado por Studio Banana.

"España es, ha sido y será siempre un país creativo. Lo somos por herencia, por cultura y por carácter. Aunque a veces parece que se nos olvida. Venimos de una época que nos ha puesto todas las dificultades imaginables encima de la mesa, y el palmarés de este anuario demuestra, de nuevo, que somos un país creativo y sobre todo resiliente. Este anuario celebra esas ideas excelentes, excelentemente ejecutadas y también celebra la lucha que ha supuesto crear esas ideas en medio de un contexto abrupto, complejísimo y traumático", comenta Eva Santos.

Y añade: "hemos hecho buena creatividad, a pesar de todo, pero no llegamos a esta pandemia en una buena situación como industria. Veníamos de una época muy racional, donde la tecnología como herramienta funcional estaba liderando las conversaciones y el negocio. La creatividad y los creativos nos habíamos quedado arrinconados, relegados a un segundo plano. Ahora el mundo necesita más que nunca creatividad, básicamente porque es la mayor herramienta de resolución de problemas complejos. Como profesionales de la creatividad es el momento de pelear para volver a colocar las ideas en el centro de este negocio. Una posición de la que nunca debimos dejar que se movieran”.

Los oros

En el apartado que más oros ha acaparado este año, el de Craft, dentro de la categoría de ‘Casting y dirección de actores’, han sido premiados con ese metal El arrepentido, de OriolVillar para Voll Damm; en ‘Dirección/realización’, Trayectoria, inscrito por Primo para Cruz Roja, y Una amistad improbable, de Carmelo & Willy para Prime Video; en ‘Dirección de arte’, El beso de Dante & Beatrice, de LOLA MullenLowe para Magnum; en ‘Efectos especiales’, Una amistad improbable, de Carmelo & Willy para Prime Video; en ‘Redacción’, El arrepentido, de OriolVillar para Voll Damm, y la campaña Tranquilidad mental y emocional, integrada por las piezas Duda, Muda la tristeza y El espejo del alma, de Wunderman Thompson para Asisa, y en ‘Interacción en entorno digital’, Copypaste, de PS21 para KFC.

En Ideas, los oros han sido concedidos a Pasta sauce, de Wunderman Thompson para Heinz; El arrepentido, de OriolVillar para Voll Damm; Invaluable food, de Leo Burnet para Madrid Fusión; Lágrimas, de OriolVillar para Pikolín; Trayectoria, de TBWA para Cruz Roja, y Bihar: elegir el mañana, de LLYC para BBK.

El oro concedido en el apartado de Estrategia ha sido para Lo hecho, hecho está, de Mono Madrid/Jesús Revuelta para Wallapop, en la categoría ‘Reposicionamiento de marca’; en Contenido, para The plastic museum, de Shackleton para ESplásticos, en la categoría ‘Concienciar’, y en Innovación, para Chewing mask, de Ideas Agitadas (un chicle creado por la agencia para proteger contra la COVID 19), en la categoría ‘Innovación de producto’.

Otros premios

Además, en la ceremonia, que fue conducida por el presentador David Broncano, también se hizo entrega del c de c de Honor 2022, que este año ha sido otorgado a Concha Wert, directora general del Club de Creativos, desde su fundación en 1999 y hasta hace unos meses en que anunció su salida de la organización.

Asimismo, se entregó el Premio Juan Mariano Mancebo al Joven Talento, que en su quita edición fue concedido a Marta Fernández, redactora, y Noemí Ruoz, directora de arte.

La Gala sirvió de colofón al Día C 2022, el encuentro anual de la industria de la creatividad y de la comunicación, co-organizado por el c de c y Meta, en el Kursaal de San Sebastián.