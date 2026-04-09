La 'reina de la ketamina', condenada a 15 años de cárcel por la muerte del actor Matthew Perry

Los detalles La mujer se declaró culpable en septiembre de cinco delitos fiscales. Uno de ellos, por distribución de la sustancia que provocó "la muerte o lesiones corporales graves" a la víctima, dice la Fiscalía.

Un tribunal de Estados Unidos ha condenado a Jayvee Sangha, conocida como la 'reina de la ketamina', a 15 años de cárcel por su implicación en la muerte del actor Matthew Perry debido a una sobredosis en 2023. Sangha, con doble nacionalidad estadounidense y británica, se declaró culpable de varios delitos, incluyendo la distribución de ketamina que resultó en la muerte de Perry. Según la acusación, Sangha colaboró con Erik Fleming para vender 51 viales de ketamina al actor. A pesar de conocer la muerte de Perry, Sangha continuó con su negocio ilegal, demostrando, según los fiscales, un desprecio por la vida humana.

Un tribunal de Estados Unidos ha contenido a 15 años de cárcel a la narcotraficante conocida como la 'reina de la ketamina' por su papel en la muerte del actor Matthew Perry. El intérprete, conocido por su papel en la serie 'Friends', falleció en 2023 por una sobredosis

Jayvee Sangha, con nacionalidad estadounidense y británica, ha sido condenada tras declararse culpable el pasado septiembre de cinco delitos federales, entre ellos tres por distribución de ketamina, uno por ser responsable de un local relacionado con el tráfico de drogas y otro por distribución que provocó "muerte o lesiones corporales graves" a la víctima.

"Durante años, Sangha dirigió un negocio de narcotráfico a gran escala desde su residencia en Hollywood", dice el comunicado de la Fiscalía del distrito central de California en el que agrega que Sangha ha estado bajo custodia desde agosto de 2024.

Según la acusación, Sangha colaboró con Erik Fleming, de 56 años y residente de Hawthorne, para vender a Perry 51 viales de ketamina que fueron entregados al asistente personal del actor, Kenneth Iwamasa, quien posteriormente le inyectó la sustancia al menos tres veces causándole la muerte.

Los fiscales a cargo del caso aseguraron que Sangha continuó vendiendo ketamina a otras personas a pesar de enterarse de la muerte de Perry, algo que a su juicio demuestra "una frialdad insensible y un desprecio por la vida". "Antepuso las ganancias a las personas, y sus acciones causaron un inmenso dolor a las familias y seres queridos de las víctimas", señalan.

Un tribunal de Estados Unidos condenó, el pasado mes de diciembre, a 30 años de prisión al doctor Salvador Plasencia en el marco del caso, mientras que Marc Chávez fue sentenciado a tres años tras declararse culpable de un cargo de conspiración por distribuir ketamina.

El actor, conocido por su papel de Chandler Bing en la popular serie de televisión 'Friends', estaba "recibiendo terapia de infusión de ketamina para la depresión y la ansiedad".

Según la autopsia, le hallaron muerto en su casa de Los Ángeles, en California, donde se habría ahogado en el jacuzzi.