La actriz de 'Solo en casa', Catherine O'Hara, murió a causa de una embolia pulmonar

Los detalles Según un certificado de defunción de la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles, obtenido por la revista People, O'Hara falleció en su casa de Los Ángeles a causa de una embolia pulmonar.

El 30 de enero fallecía a los 71 años, en su casa de Los Ángeles, la actriz Catherine O'Hara, recordada por todos por haber interpretado a Kate McCallister, la madre de Kevin (Macaulay Culkin) en la famosa comedia navideña de los 90, 'Solo en casa'. Este lunes, se conocía la autopsia de su fallecimiento.

Según un certificado de defunción de la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles, obtenido por la revista People, O'Hara murió tras sufrir una embolia pulmonar, con cáncer rectal como enfermedad de base. Su representante, que confirmó la muerte de la actriz, ya había dicho que ocurrió "tras una breve enfermedad", aunque hasta el momento no se habían proporcionado más detalles.

La actriz, nacida en Toronto en 1954, comenzó en televisión con la serie de comedia 'SCTV Network', que le valió ya su primer Emmy. El segundo lo ganaría en 2020 gracias a su participación en la serie 'Shitt’s Creek', en donde daba vida a la excéntrica y dramática matriarca de la familia Rose, Moira Rose.

Después de 'SCTV', la actriz protagonizó filmes como 'After Hours', de Martin Scorsese, o 'Beetlejuice', de Tim Burton. En los últimos años, O'Hara, además, había participado en algunas de las series más reconocidas del momento como 'The Last of Us', o más recientemente en 'The Studio', la serie de Apple TV, donde dio vida a Patty Leigh, una exjefa de estudio de cine que ayuda a Matt Remick (Seth Rogen) a dirigir uno de los estudios más importantes de Hollywood.

