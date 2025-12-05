¿Podría casarse la princesa Leonor con una mujer? José Luis Rodríguez Zapatero y Elizabeth Duval se sinceran

Mientras Zapatero cree que "no habría ningún problema" si Leonor es lesbiana, Elizabeth Duval asegura que no se consentiría ya que "nunca se aceptaría que el heredero fuera adoptado o por fecundación in vitro".

Tras más de 17 años casados y con una fuerte crisis superada en 2013, Felipe y Letizia son en la actualidad un equipo. Sin embargo, Elizabeth Duval reflexiona sobre el papel del matrimonio en la monarquía: "Lo importante no es el amor que se puedan tener o que ya no se tengan, lo importante es la institución".

"Si entramos en lo que han hecho la dinastía y los Borbones igual tienen infidelidades y no las conocemos", afirma Duval. Por su parte la periodista María Eugenia Yagüe destaca que "hay intereses superiores al amor y la pasión". Y es que la pareja comparte un mismo fin: que Leonor sea reina de España.

José Luis Rodríguez Zapatero reflexiona sobre la situación de Felipe VI. "El rey está haciendo un esfuerzo por recuperar la confianza y ser ejemplar". Por su parte, Elizabeth Duval asegura que "la monarquía ocupa una función testimonial". "Creo que Leonor no reinará en 2050", asegura Duval, que afirma que "lo más probable es que salga la opción republicana".

Pero, como heredera, ¿podría casarse con una mujer? Mientras que José Luis Rodríguez Zapatero cree que "no sería un problema", Elizabeth Duval tiene claro que a Leonor no se le permitiría casarse con una mujer. "Se plantearía otra cuestión que yo creo que de facto impide que pueda casarse con otra mujer y es que nunca se aceptaría que el heredero a la Casa Real fuera adoptado", asegura Duval, que señala que tampoco "se aceptaría que el heredero a la Casa Real viniera de una fecundación in vitro con un donante de esperma".

"Entonces, habría que buscar un heredero que no fuera a través de Leonor y creo que eso no sería aceptable bajo ninguno de los casos para una institución monárquica", afirma Elizabeth Duval, que señala que no sería aceptable "ni para la Casa Real, ni para la institución, ni para ninguno de ellos".

