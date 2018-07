El productor de Manolo Tena asegura que el cantante rompió el contrato y contraataca: "Es repugnante sacarlo ahora"

El coproductor musical del disco de Manolo Tena 'Sangre española', Manuel Aguilar, ha recordado que fue el propio cantante quien rescindió "unilateralmente" su contrato, "posiblemente mal aconsejado", y por ello no percibió los derechos de autor, algo "refrendado por varias sentencias judiciales".

Rafa Tena, el hermano de Manolo Tena, ha asegurado previamente que demandará a Aguilar por "no pagar" al músico "ni un solo euro" en concepto de derechos autor.

Según ha explicado el productor, Tena le ofreció la producción de 'Sangre española' cuando "intentaba reflotar" su carrera. El ahora presidente de la Fundación SGAE accedió a ello y se asoció con Jorge Álvarez, productor de otras bandas como Mecano y Olé Olé y ya fallecido.

"En España nadie quería este trabajo, pero conseguimos que Sony Estados Unidos comprara el contrato. Grabamos durante seis meses y el disco se hace realidad, tiene éxito, e inmediatamente Manolo Tena rompe unilateralmente el contrato. El que renuncia al contrato es él, tanto para cumplir con sus obligaciones con nosotros como con los derechos de autor", ha resaltado.

Aguilar ha afirmado que este proceso se judicializó "desde el minuto uno" y el músico perdió tres juicios, incluido el "intento de reapertura" del caso con un informe de Proyecto Hombre alegando que había firmado el contrato como "politoxicómano".

Tras estas decisiones judiciales, Aguilar ha señalado que tanto él como Alvarez intentaron cobrar vía embargos la cláusula de penalización del contrato, si bien no han "visto ni un euro". "Si la SGAE ha estado reteniendo cantidades, desde luego que a mi no me han pagado ni un solo euro, porque Tena tenía otras deudas", ha aseverado.

"Hace muchos años que me había olvidado de este tema, porque se supo que no íbamos a cobrar nada. No he querido decir nada porque quería respetar este momento y me parece repugnante que se saque este tema hoy para sacar partido de esta cuestión", ha añadido.

Además de lamentar "profundamente" su muerte, Aguilar se ha mostrado "desolado por ver que su familia utiliza un momento en el que todos deberían estar callados y sintiendo cada uno el dolor que corresponda". "Los primeros perjudicados fuimos aquellos que apostamos por Manolo cuando nadie lo hizo, le llevamos a la gloria artística y lo que obtuvimos a cambio cuando tuvo éxito fue que nos abandonara", ha lamentado.

En cualquier caso, Aguilar se ha mostrado "tranquilo" porque cuenta con las sentencias judiciales a su favor. "Esto es parte de un trasfondo político desde SGAE porque pertenecemos a bandos distintos y él (Rafa Tena) no me lo perdona", ha concluido.