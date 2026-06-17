El presentador de TV Jeremy Clarkson anuncia que tiene un "cáncer muy agresivo"

Jeremy Clarkson recogiendo su premio a Mejor programa de entretenimiento factual en la gala de los NTA de 2025 por 'La granja de Clarckson'

Un día antes de la emisión de los dos últimos episodios de su programa ya adelantó que serían "difíciles de ver". En ellos explica cómo ha sido diagnosticado de un cáncer muy agresivo, aunque asegura que está en fase temprana.

En víspera de la emisión de los dos últimos episodios de 'La granja de Clarkson', el presentador de televisión Jeremy Clarkson ya adelantó en su perfil de Instagram que serían "difíciles de ver". Ahora, en los dos últimos programas de la quinta temporada del 'show', ha revelado que tiene un cáncer muy agresivo. El presentador, de 66 años, se dirige a su administrador y a su agente inmobiliario para darle la noticia.

Las escenas del programa fueron grabadas el año pasado, aunque no se estrenaron hasta esta semana. El que fuera presentador de 'Top Gear' explicó que se había hecho una revisión médica en el mes de mayo. "¿Os acordáis? Desaparecí la semana pasada y me hicieron una biopsia: es cáncer y es agresivo", ha explicado, si bien ha matizado que se ha diagnosticado en una fase muy temprana de la enfermedad.

"Si no hubiera ido a la revisión no lo habrían detectado a tiempo y esta podría haber sido mi última cosecha", señaló durante la grabación del programa. Clarkson ha señalado, sin embargo, que tiene la esperanza de "poder seguir cosechando en la granja" muchos años más. Aunque en un principio no reveló qué tipo de cáncer era —"Donde está no le importa a nadie", dijo—, en escenas posteriores explica que se trata de un cáncer de próstata: el 10% de la próstata donde "está" el cáncer "está muerto".

Clarkson fue presentador de 'Top Gear' hasta que la BBC lo despidió, en 2015, tras una investigación interna que demostró que el presentador había agredido e insultado a un productor de la cadena al enterarse de que no había comida caliente en su hotel después de un rodaje. Tras su salida de la cadena británica, Amazon Video lo 'rescató' para otro programa, 'The Grand Tour'.

En 2019, comenzó a presentar 'La granja de Clarkson', en el que combina entretenimiento y divulgación sobre el trabajo de agricultor en una granja. También en 2019, Clarkson acusó a la activista griega Greta Thunberg de haber "matado el espectáculo de los coches", al considerar que su activismo medioambiental frena el interés en ese sector entre los más jóvenes.

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