La forma en la que se consume la música está cambiando constantemente y las redes sociales cada vez marcan más la agenda de las tendencias musicales. Una de las redes que más desempeña esta labor es TikTok que gracias a sus vídeos sirve de plataforma para catapultar el último hit de la escena musical. La última canción que ha inundado todo tipo de plataformas y está arrasando en las listas de éxitos es 'Si no estás'.

Pocas usuarios de redes sociales habrán podido huir de un 'post' o una 'story' en la que suena de fondo la voz de Iñigo Quintero, el autor del hit 'Si no estás' y tras hacerse tendencia global en TikTok, la canción lidera las listas de éxitos de varios países y aparece en el top del Viral 50 - Global de Spotify.

Sin discográficas, ni agencia, ni videoclip, el joven cantautor de A Coruña ha logrado que su primer sencillo 'Si no estás', publicado en 2022, sea una de las canciones más escuchadas de este año. A día de hoy, el joven coruñés cuenta con otros tres sencillos en su perfil de Spotify 'Sobredosis', 'Será por ti' y 'Sin tiempo para bailar'. Aunque cada canción tiene su identidad propia todos siguen un mismo hilo conductor sensible y sentimental, tal y como se explica en el vídeo de letra oficial publicado en su cuenta de YouTube. En la descripción del vídeo también se detalla que Quintero es un cantautor "sin otra intención que la de publicar la música que le nace del alma".

En su cuenta oficial de Instagram, que es bastante reservado, se puede apreciar que sus apariciones publicas han sido escasas, contando con apariciones puntuales en conciertos del artista independiente Ignacio Lacarra en la sala Galileo Galilei en Madrid o en otra sala de conciertos en Pamplona.

Tras la viralidad de la canción del artista y el carácter discreto del cantante, muchos seguidores del cantante han especulado sobre el significado de la canción. Aunque en un principio se puede interpretar como el canto a una canción de desamor, muchos internautas han teorizado que el músico es cristiano y que sus letras están dedicadas a Dios. Concretamente, algunos incluso han contemplado que 'Si no estas' trata la pérdida de fe. No obstante, el propio cantante no ha concedido ninguna entrevista así que hasta entonces no se sabrá si esto es cierto o no.