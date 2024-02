Recibieron la buena nueva el pasado mes de octubre. Pero en los últimos días han tenido que hacer cambios en el guion. Ahora es más reivindicativo de lo que lo era antes, en relación a la acusación por agresión sexual a Carlos Vermut. "Se ha encontrado un momento para hablar de ello", confirmaban hace unos días los presentadores. Aun así, el objetivo último de la gala sigue presente: hacerla al estilo de Los Javis y Ana Belén, tres profesionales del mundo del cine de diferentes generaciones. "Estamos aquí para romper prejuicios y cambiar discursos, que no sea un marrón (presentar los Goya) sino un honor", confesó recientemente Javier Calvo.

Ellos, Los Javis, han tenido unos últimos meses moviditos. De muchas celebraciones. La Mesías, su serie, triunfó en los Premios Feroz, haciéndose con el galardón de Mejor Serie Dramática y cinco premios más. Pero no es todo. La historia sobre fe es la primera serie española que participa en el festival Sundance. Aun así, los directores han hecho un hueco en sus agendas para coger el mando de los Premios Goya. Quien también ha hecho encaje de bolillos es Ana Belén. "Me llamó Fernando y no pude decirle que no, únicamente le dije que esperase porque yo estoy con una gira de teatro y tenía que encajar las fechas", explicó ella misma en una reciente rueda de prensa.

Quién es Ana Belén

Ana Belén se encuentra sumergida como protagonista en la obra de 'Romeo y Julieta despiertan...', de Eberhard Petschinka. Pero encajó días para poder volver a la gala que le premió en 2017 con el Goya de Honor. Entonces recogió la estatuilla de las manos de los directores José Luis García Sánchez, Manuel Gómez Pereira y Fernando Colomo.

Acto seguido, pronunció unas palabras en las que pidió "salud y trabajo para esta profesión, que no se merece tanto desprecio de sus gobernantes". También habló de igualdad y tuvo palabras de agradecimientos para sus directores, que no han sido pocos. Citó nombres como Pedro Olea, Jaime de Armiñán, Vicente Aranda, Fernando Trueba, Imanol Uribe o PIlar Miró, pero hizo incapacité en el del director de teatro Miguel Narros. "Me enseñó que ser actriz significa esforzarse mucho", reconoció.