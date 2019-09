Familiares y amigos de las víctimas del tiroteo en un cine de Aurora (Colorado), en el que murieron 12 personas durante la proyección de 'El caballero oscuro: la leyenda renace', se muestran preocupados por el próximo lanzamiento de 'Joker'.

"Saber que Warner iba a estrenar una película titulada 'Joker', que presentaría al personaje y su historia de origen de forma compasiva, nos dio mucho que pensar". En una carta enviada a la presidenta de Warner Bros., Ann Sarnoff, instaron a la compañía a sumarse a otras empresas para abogar por la seguridad y el control de las armas. Critican además que la cinta esté planteada como el retrato de un asesino en masa.

"Le pedimos que use su plataforma e influencia masivas para unirse a nosotros en nuestra lucha por construir comunidades más seguras y con menos armas", solicitó el escrito publicado por Variety.

Warner Bros. ha contestado a las críticas e insiste en que la película, protagonizada por Joaquin Phoenix, no defiende la violencia. "No se equivoquen: ni el personaje ficticio Joker ni la película respaldan la violencia del mundo real de ningún tipo. No es la intención de la película, los cineastas o el estudio hacer de este personaje un héroe", dijo la compañía en un comunicado.

"Al mismo tiempo, Warner Bros. cree que una de las funciones de la narración de historias es provocar conversaciones difíciles sobre temas complejos", añadió la compañía.

La película cuenta la historia de Arthur Fleck (Phoenix), un hombre ignorado por la sociedad cuya motivación en la vida es hacer reír. Una serie de trágicos acontecimientos le llevarán a ver el mundo de otra forma. Así nacerá el 'Joker', el archivillano de Batman.

En 2015, un juez condenó a 3.318 años de cárcel a James Holmes, culpable de matar a 12 personas y herir a otras 70 en un cine de Aurora en el que lanzó gas lacrimógeno y después tiroteó a los asistentes.

El joven de 24 años fue detenido por la Policía, ante la que se identificó como el 'Joker'.