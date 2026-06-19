El Pizza Planet de Toy Story llega a Madrid: así es la experiencia que está conquistando a los fans de Pixar

Los detalles Luces de neón, rincones tematizados y multitud de guiños a los personajes convierten el espacio en un auténtico homenaje a una de las películas de animación más queridas de todos los tiempos.

La capital española acoge una experiencia única para los fans de Pixar con la recreación de Pizza Planet, la icónica pizzería de Toy Story. Ubicada en la calle Serrano de Madrid, el espacio transporta a los visitantes al universo de la película con luces de neón, referencias a la saga y guiños a los personajes. Familias y seguidores acuden disfrazados, creando un ambiente festivo. El fotomatón temático y la recreación del famoso gancho son los puntos más populares. La entrada es gratuita, pero requiere reserva previa debido al aforo limitado. La instalación es temporal, así que los interesados deben apresurarse para vivir esta experiencia nostálgica.

"¡El gancho nos ha elegido!". La frase más recordada de los simpáticos alienígenas de Toy Story cobra sentido estos días en Madrid. La capital acoge una de las experiencias más especiales para los seguidores de Pixar: una recreación de Pizza Planet, la icónica pizzería espacial de la película, y en laSexta hemos podido visitarla.

Ubicada en un restaurante de la calle Serrano, la experiencia transporta a los visitantes al universo de Toy Story desde el primer momento. Luces de neón, referencias a la saga, rincones tematizados y multitud de guiños a los personajes convierten el espacio en un auténtico homenaje a una de las películas de animación más queridas de todos los tiempos.

Durante nuestra visita comprobamos cómo cada detalle está pensado para despertar la nostalgia de quienes crecieron con las aventuras de Woody y Buzz Lightyear. Pero lo que realmente marca la diferencia es la forma en que la vive el público.

Durante nuestra visita encontramos familias enteras, grupos de amigos y seguidores de la saga que no dudan en acudir disfrazados de sus personajes favoritos. Camisetas de Buzz Lightyear, sombreros de Woody e incluso algunos visitantes caracterizados como los icónicos alienígenas verdes contribuyen a crear una atmósfera festiva y participativa.

Uno de los puntos más concurridos es el fotomatón temático. Las colas son constantes y los visitantes esperan pacientemente su turno para llevarse un recuerdo de su paso por Pizza Planet.

Sin embargo, la auténtica estrella del espacio es la recreación del famoso gancho. Decenas de personas se agolpan alrededor de la máquina recreativa para intentar conseguir uno de los codiciados alienígenas de peluche. Cada intento se vive con expectación, entre aplausos, nervios y gritos de emoción cuando alguien logra hacerse con uno de los premios.

La escena recuerda inevitablemente a una de las secuencias más emblemáticas de Toy Story. Los más pequeños observan fascinados, mientras los adultos recuperan por unos minutos la ilusión de la infancia.

Entre fotografías, partidas en las máquinas recreativas y la búsqueda de los diferentes guiños ocultos en la decoración, la experiencia se ha convertido también en un fenómeno en redes sociales.

Los visitantes comparten imágenes y vídeos de sus intentos con el gancho, de sus disfraces y de los rincones más reconocibles del local. Además de la ambientación, el local ofrece una carta especial inspirada en el universo de Toy Story, con propuestas de edición limitada y productos promocionales para los seguidores de la franquicia.

Cómo visitar Pizza Planet en Madrid

Aunque la entrada no tiene coste, el acceso no es libre. Para poder disfrutar de la experiencia es necesario reservar previamente una plaza a través de la plataforma habilitada por la organización, ya que el aforo es limitado y la demanda ha sido muy elevada desde su apertura.

La instalación permanecerá abierta durante unos días de forma temporal, por lo que quienes quieran vivir esta inmersión en el universo Pixar deberán darse prisa para conseguir una de las reservas disponibles.

Para quienes crecieron viendo las aventuras de Woody y Buzz Lightyear, Pizza Planet no es solo una pizzería: es un viaje directo a la infancia. Y, tras vivirlo en primera persona, podemos confirmar que durante unos minutos resulta fácil volver a sentir la emoción de aquella primera visita al universo de Toy Story.

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