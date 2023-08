También se han acercado representantes del mundo de la cultura, como el actor Juan Diego Botto, y de la política, como la portavoz de Más Madrid, Mónica García. Tal y como han recordado este viernes sus más allegados durante el recorrido por el cementerio, Ramón Lobo fue un periodista con una mirada honesta, que no temía a la verdad y contaba el sinsentido de las guerras -Irak, Afganistán, Líbano, Sierra Leona, Congo o Ruanda, entre otras- con humanidad y desgarro.

Sus compañeros lo han querido homenajear en un recorrido de algo más algo más de dos horas, un homenaje que ha concluido frente al memorial a las Trece Rosas, que fueron fusiladas la madrugada del cinco de agosto de 1939. Lobo, según se ha comentado durante el homenaje, tenía miedo de que a su entierro no fuera apenas nadie porque sería en agosto “y todo el mundo estaría de vacaciones”, pero esto no ha ocurrido porque ha estado arropado por el cariño, el amor y la admiración de cientos de personas.

Con la misma dignidad con la que vivió su vida y ejerció siempre su profesión -terminó de escribir su último libro días antes de fallecer-, el periodista dejó a los oyentes de “A vivir que son dos días“ una lección de vida y muerte hace poco más de un mes. "La vida -decía Lobo- no tiene nada que ver con el número de años que vives, sino con la forma en la que los vives. La muerte no es un problema si has vivido antes".