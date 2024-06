Confirmado. Paul McCartney vuelve a España ocho años después de su última actuación en nuestro país. Lo hará a finales de este mismo año con su gira 'Got Back', que arrancó en Estados Unidos en 2022, y dos conciertos en el Wizink Center de Madrid, que tendrán lugar los días 9 y 10 de diciembre.

Así lo ha confirmado este lunes la promotora Live Nation, que despeja así los rumores que empezaron a circular la semana pasada sobre un posible regreso de McCartneya la capital española. Fue en 2016 cuando ofreció su último concierto en Madrid, en el hoy desaparecido estadio Vicente Calderón. Entonces, el artista ya prometió que volvería a España.

El pasado viernes, una imagen colgada en las redes sociales de Live Nation y del Wizink Center, en la que aparecía un joven McCartney hablando por teléfono con un bocadillo de cómic con la palabra "¿Madrid?" apuntaba claramente a la posibilidad de que el exBeatle recalara en la capital para un concierto, una posibilidad que ahora se confirma.

"Estoy animado de terminar mi año y las fechas de mi gira de 2024 en el Reino Unido. Siempre es un sentimiento muy especial tocar en nuestro país. Va a ser un final de año increíble. Preparémonos para la fiesta. No puedo esperar a verte", ha dicho asimismo McCartney.

Entradas: precio y dónde conseguirlas

Según ha informado Live Nation, las entradas saldrán a la venta este viernes, 21 de junio, a las 10:00 horas en Live Nation, Ticketmaster y El Corte Inglés, con un límite de seis entradas por compra. No obstante, habrá una preventa el miércoles, 19 de junio, a las 10:00 horas, en la web de Live Nation. El precio de las entradas arranca en los 45 euros más gastos.

Además, según ha precisado la promotora, las entradas de movilidad reducida estarán disponibles a la venta a partir del viernes 21 de junio a las 10:00 horas, bien con Ticketmaster en el teléfono 93 288 70 33 o en el Corte Inglés en el número 902 400 222 y en centros comerciales con servicio de venta de entradas.

En cuanto a la política de menores, los menores de 16 años solo podrán acceder al recinto acompañados de un adulto responsable.

Otras fechas de la gira 'Got Back'

Además de su paso por Madrid, el exBeatle tiene programadas otras fechas en Europa:

El 4 y 5 de diciembre en La Défense Arena de París;

El 14 y 15 de diciembre actuará en el Co-Op Live de Manchester

En el O2 de Londres los días 18 y 19 de diciembre.

Previamente, la gira 'Got Back Tour 2024' recalará a partir de octubre en Montevideo, Buenos Aires, Santiago de Chile, Córdoba (Argentina) y Lima. McCartney, de, ya llevó este espectáculo en 2023 a Australia, México y Brasil, con 18 conciertos, y en 2022 pasó por Estados Unidos antes de cerrar esa fase con un histórico concierto en Glastonbury en el mes de junio.

'Got Back Tour' es un resumen de los últimos 60 años de la música de Paul McCartney e incluye canciones como 'Hey Jude', 'Live and Let Die', 'Band on the Run' o 'Let It Be', ejemplos de sus diferentes épocas, con The Beatles, en solitario o con Wings.