2 de noviembre. Es la fecha en la que verá la luz 'Now and Then', la "última canción" de The Beatles, según ha anunciado este jueves el músico británico Paul McCartney.

Un tema para el que se han utilizado antiguas grabaciones de John Lennon, que trabajó en él, al igual que George Harrison, en la década de 1970 y que McCartney y Ringo Starr completaron el año pasado.

"Allí estaba la voz de John, clara y cristalina. Es bastante emocionante. Todos tocamos sobre ella, es una genuina grabación de los Beatles", ha expresado McCartney en un comunicado.