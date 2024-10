Al Pacino estuvo a punto de morir. El actor de 'El padrino' ha rememorado uno de los peores momentos de su vida en una entrevista con 'The New York Times'. Según ha relatado, se quedó sin pulso como consecuencia del Coronavirus en 2020.

"Estaba sentado allí en mi casa y me había ido… No tenía pulso", ha expresado el actor. En este momento todo el mundo pensó que Al Pacino había muerto: "No creo haber muerto. Todo el mundo pensaba que estaba muerto. ¿Cómo iba a estar muerto? Si estaba muerto, me desmayé".

Así, recuerda perfectamente que al despertarse se encontró con seis paramédicos en su salón, una ambulancia en la puerta y dos médicos con "trajes espaciales que parecían sacados del espacio exterior, como en Marte".

"Miré a mi alrededor y pensé: '¿Qué me ha pasado? Así que no podía haber muerto, porque ¿cómo se juntó toda esa gente, la ambulancia delante de mi casa?", añade en torno al tenso momento.

El actor se encuentra en estos momentos escribiendo sus memorias, según revela la revista Fotogramas. También tiene pendiente de estrenar en 2025 una película de Terror, 'The Ritual'. En ella, "dos sacerdotes, uno que se cuestiona su fe y otro que se enfrenta a un pasado turbulento, deben dejar a un lado sus diferencias para salvar a una joven poseída a través de una difícil y peligrosa serie de exorcismos", reza la sinopsis.

En este título comparte reparto con Dan Stevens ('La bella y la bestia'), Ashley Greene ('Crespúsculo'), Abigail F. Cowen ('Las escalofriantes aventuras de Sabina') y Patricia Heaton ('Raymond').