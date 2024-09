Leire Martínez llegó cuando se fue Amaia Montero de ‘La Oreja de Van Gogh’ en 2008 y, aunque ha pasado tiempo, no han dejado se cesar los rumores sobre la vuelta de la primera vocalista. A Leire no le importan, pero sí que le molestan ciertos comentarios, como ha confesado en una entrevista en Navarra Televisión. "A mí lo que no me gusta es escuchar y ver determinados comentarios de ‘ah, pues bien, qué maravilloso que vuelva’. Pero bueno, ¿y yo qué?”.

La cantante considera que es "feo" ver como a la gente no le importa nada que lleve 16 años en la banda. En este sentido, no descarta que pudiera darse el caso y Amaia regresase al grupo. Eso sí, insiste en que eso es decisión del grupo. "Si Amaia vuelve, pudiera ser verdad, o no... Yo es algo que ahora mismo no me planteo, y además será el grupo el que tenga que decir si esto va a ser así o no", ha expresado recientemente.

Leire llegó al grupo en 2008, después de los momentos de 'bajón' y la crisis que supuso el abandono de Amia. Con un timbre similar al de Amaia, el pelo castaño y una imagen juvenil, los 'chicos' del grupo, Pablo, Xavi, Álvaro y Haritz, ficharon a Leire y recuperaron el "espíritu universitario" que les unió hace doce años, declararon entonces.

Leire ya había tanteado la fama y mostrado sus artes vocales en un programa de televisión, 'Factor X', pero los chicos de 'La Oreja de Van Gogh' aseguran que no la vieron en la pequeña pantalla y fue la "química" y el "buen rollo" que se estableció entre ellos desde el primer momento lo que les hizo "no tener dudas", aunque saben que será "difícil" repetir el éxito logrado con Amaia.