Como tiene ya por costumbre, Barack Obama, expresidente de Estados Unidos, ha compartido con sus millones de seguidores su lista de canciones favoritas para el verano y ha sorprendido incluyendo un tema de una artista española.

La canción elegida por Obama para su icónica 'playlist' no es otra que 'Saoko', de la cantante Rosalía. Y es que es innegable que el éxito de la catalana traspasa fronteras y sus temas cautivan tanto dentro como fuera de nuestro país.

Este 'Saoko' comparte espacio en esta lista con temas y artistas de todo tipo, de lo más clásico como Price a lo más moderno del rapero Kendrick Lamar. Se incluyen canciones como 'Break My Soul', de Beyoncé; 'Save Me', de Aretha Franklin; 'Ojitos lindos', de Bad Bunny y Bomba Estéreo; o 'Dancing in de Dark', de Bruce Springsteen, entre otras.

Para el expresidente estadounidense, compartir esta lista le ayuda a conocer a nuevos artistas a raíz de los comentarios que recibe de seguidores que suman temas a esta 'playlist'. Además, subraya que la música "puede unirnos a todos".

"Todos los años, me emociona compartir mi lista de reproducción de verano porque aprendo sobre muchos artistas nuevos a partir de sus respuestas; es un ejemplo de cómo la música realmente puede unirnos a todos. Esto es lo que he estado escuchando este verano. ¿Qué canciones agregarías?", ha escrito en Twitter junto a la lista.

Lo cierto es que no es la primera vez que el exmandatario se declara fan de Rosalía. Ya en 2019, Obama incluía en su lista estival el tema 'Con Altura' de la española.